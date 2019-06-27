【專訪】溫碧霞出自傳寫真 分享「海潮」心路歴程 (17:54)

溫碧霞（Irene）憑上世紀90年代電視劇《火玫瑰》中「海潮」一角，在內地人氣爆紅，掙到盤滿缽滿，且食「老本」食足20多年。今年她於書展推出第3本寫真亦叫《海潮》，寫真分香港版和內地版，香港版以照片為主；9月推出的內地版則以自傳形式，會是文字為主，敍述她由小到大的心路歴程，成長過程影響和幫過她的人，例如麥當雄、陳自強和梁李少霞等，當然不少得生命中最重要的父母、丈夫何祖光和養子Xavier。

溫碧霞覺得老公是上天賜給她的天使，是perfect man，不過大家結婚19年也有吵架，「每段感情都有高潮和低潮，多年來我們都聚少離多，所以很珍惜相處時刻，當中亦有經過低潮，就是因為幾艱難、幾低潮，仍然能夠走在一起，證明大家很愛對方，不夠愛不會行到今天」。她又重提2017年婚姻亮紅燈，指這次兩公婆都上了寶貴一課，經歷短暫分開，才知道大家在彼此心中是那麼重要。

快將53歲的溫碧霞，相隔5年再出寫真，無論身形和樣貌都「急凍」。問她個人保養之道？溫碧霞說：「最基本護膚，其實乜都假，最重要是自己的心態，我是一個好樂觀的人，永遠think positive， 遇到什麼挫折都會向好方面想，只要努力定能做到。」

欲知專訪詳情，請留意（6月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

場地：Van Gogh SENSES @1881

髮型：Daniel Chang @hair Corner n mini g Salon

化妝：Khaki Yan