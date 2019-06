陳凱琳孖老公鄭嘉穎及囝囝鄭承悅(Rafael),一家三口出埠慶祝她的28歲生日。陳凱琳今日在社交網分享兩母子在沙灘的溫馨合照,大騷自己美腿,而Rafael就騷肥美的豬腳仔,當然嘉穎就負責影相,陳凱琳亦留言大讚影得好,令她一對美腿影出來比實際長得多。

陳凱琳網上留言:「When your hubby knows how to make your legs look much longer than they actually are Well done sir, well done.」

(即時娛樂)