孖仔H&N 9歲生日 梁洛施：你們是我最大成功和幸福 (16:04)

日前是梁洛施（Isabella）31歲生日，她收到3個兒子送上的西蘭花做禮物；今日則是Isabella一對孖仔H&N的9歲生日，她為兒子舉行生日派對，並準備了一個足球主題的生日蛋糕，估計H&N是足球迷。

Isabella在社交網分享照片，並寫下作為母親看到兒子成長的感受。她留言：「今天，你們已經9歲了，儼然一個『小大人』了，媽媽為你們的成長驕傲！為你們在成長過程中學到的知識自豪！你們可知，多少個平淡的日子媽媽因為有你們而樂事無窮，多少個不開心的日子因為有你們而一切風平浪靜，多少個幸福的日子，因為有你們而更加甜蜜！你們是我在這世界上的最大成功和幸福！你們知道嗎，因為你們，媽媽已改變了許多，變得很堅強，也變得好脆弱！陪伴你們的日日夜夜有歡喜有淚水，更多是從心底流淌出的愛與責任。媽媽想對你們說，你們的人生也許平淡無奇，也許光輝燦爛，但不論是哪一種，媽媽都希望你們健康快樂，做個熱情、達觀、誠實、守信、正直、和懂感恩的人。媽媽想讓你們知道：要志存高遠，更要腳踏實地；面對人生的得失，記得寵辱不驚；禮貌和教養永遠是你的臉面。我的寶貝們，媽媽是多麼多麼的愛你們……我把心底的愛流淌成這些文字，當作生日禮物送給你們，希望你們健康、快樂成長！再次祝你們生日快樂！Mama loves you！」不少網民大讚感動之餘，也祝H&N生日快樂。

（即時娛樂）