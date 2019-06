爆楊政龍有女友 容祖兒：我哋Friend過打Band冇日久生情 (16:41)

next

日前傳出單身多時的容祖兒有著落,對象是老闆楊受成的細仔楊政龍(Alex),祖兒經理人霍汶希(Mani)代否認傳聞:「我都希望係,但唔係!」祖兒亦在社交網澄清,並親揭她與楊政龍的關係,她留言:「由細睇到佢大 係一齊滑水滑雪 係FRIEND過打band 絕對係 之但係.....日久生情 呢單嘢就 <<<<真係無!>>> 仲要係今日無 將來都唔會呀 當我尋(噚)日睇到呢條題 我直情笑到噴左(咗)幾條泡菜出來 啲相係就係影得friend左(咗)啲 但係就真係因為冇嘢唔samhui(心虛)先會同大家分享呀嘛 明唔明啫 最近閉關見唔到記者朋友們 我唯有破例澄清一次 正所謂唔好阻住啲後生做正經嘢 #都唔好阻住我啦 #有女朋友咖(㗎)啦 #幾唔錯添咖(㗎) #楊仔我識唔識做先 #唔該嗱嗱聲同我close左(咗)個file添呀我話你地(哋)聽」

祖兒交代完緋聞,不忘宣傳她與張敬軒合作的新歌,她留言:「ARE U READY FOR THIS FEEL THE HEAT Moov獨家搶先聽 終於推出啦 呢個project我一路病到七彩 失聲腳軟跌到成身瘀哂(晒) 但係拍左(咗)好多好好玩嘅contents 導演又有親(新)攪(搞)作 音樂方面punk仔快狠準永無甩拖 同張敬軒一拍埋真係要有心理準備笑到出晒腹肌 不過有個咁好嘅拍檔自動波有哂(晒)默契非常難得 睇到佢好俾(畀)心機學啲好複雜嘅舞步 最後經過剪接真係跳到成個Bruno mars咁 大家一定會好開心呀 https://s.moov.hk/r?s=2bAep3」

(即時娛樂)