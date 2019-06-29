【好姊妹出嫁】岑杏賢親自操刀 為朱千雪影婚紗相 (17:04)

朱千雪感激岑杏賢為她影婚紗相，令兩人的友誼多了一份美好的回憶。（朱千雪facebook圖片）

朱千雪（Tracy）與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin）悄悄籌備婚事，一班好姊妹原來一早知道，但就齊齊為她守住這個大秘密。直至昨日朱千雪公開承認婚訊，並在社交平台發放婚紗相，張嘉兒、岑杏賢、蔣家旻、湯洛雯等才敢鬆口回應。岑杏賢為賀好友出嫁，更特別飛去愛爾蘭，為Tracy及Justin拍攝婚紗照﹗

朱千雪、岑杏賢今日分別在社交平台上載合照。照片中的岑杏賢穿上紫色長裙，款式跟朱千雪發放的其中一張婚紗相非常相似，兩姊妹極可能一條裙兩份著。朱千雪留言︰「為了送我們結婚禮物，她特登飛了去愛爾蘭為我們拍照。🎁 七年前一起參加香港小姐後我們第一次出trip。今次這輯照片非常有意義，由最好的朋友親自操刀，令愛情和友誼都添加了一份美好的回憶。❤️❤️🎁📸 」

岑杏賢則以英文留言︰「曾幾何時，有兩個名叫Jen和Trace的女孩。他們於2012年相識，從此彼此相愛！有一天，朱公主和賈斯汀王子訂婚了，所以Jen和Trace秘密地告訴對方︰『當我們都做了媽媽，我們不如去同一間醫院、一同慶祝我們孩子的生日，讓童話故事繼續......不過，不要告訴任何人我們想秘密地一起去喝茶，以及一齊變老！」

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（即時娛樂）