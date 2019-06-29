【鞠躬道歉】菊梓喬發燒失聲 喊晒咪嘴演出 (21:29)

【今晚直擊】《創科潮流音樂嘉年華》今晚假維園舉行，原本打頭陣演出的菊梓喬（Hana）因發燒失聲，未能獻唱。Hana甫見記者即雙手合十，工作人員代她解釋，Hana在周三（26號）演出完畢後因冷病，引致發燒和喉嚨痛，經醫生診治及打開聲針，可是仍未能開聲。Hana堅持到場，僅用唇語和手勢回應，多次講「對不起」，希望能開聲如常演出7‧1的紅館騷。

入行以來首次因失聲無法演出，Hana原表示照舊上台向歌迷交代和道歉，後來與大會經一輪交涉，本來唱7首歌，卻比原定時間遲逾60分鐘才上台，還流著淚咪嘴演繹5首歌；其間，她鞠躬向現場歌迷道歉。她用沙啞微弱聲線說：「大家好嗎？今日好抱歉，唱唔到歌畀大家聽，希望在台上同大家一齊好唔好？真是好想唱歌，在咁大咁靚舞台上，真係好對唔住！畀我繼續完成埋這個表演好唔好？」Hana完成演出後再解釋，知道歌迷等了她很久，故改變主意繼續上台咪嘴演出，見到歌迷時很感動，感覺很有愛才忍不住落淚。Hana強調是自願演出，並沒有受大會壓力。

事有湊巧，韓星Rain（鄭智薰）原本擔任壓軸表演嘉賓，可是大會臨時發出通知，指對方經理人解釋Rain因身體抱恙，未能來港演出，希望下次有機會再參與。

（即時娛樂）