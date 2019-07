吳彥祖近年忙於拍攝美國AMC電視連續劇《荒原》,吸納了不少粉絲,今日他個人IG帳號,更突破到100萬人follow,令他大感興奮,指上一次睇人數時只有85萬,很感謝大家忍受到他隨意又古怪的post,會繼續漫無目的地出post的。

吳彥祖留言:「Whaaat??? Last time I checked it was at 850k! Thanks for bearing with my random erratic posts. I will continue with the randomness.」

(即時娛樂)