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馬來西亞歌迷讚靚仔 鄭伊健謙稱︰唔好咁講 (17:10)

文章日期：2019年06月30日

【今日直擊】鄭伊健完成馬來西亞雲頂演唱會後今日返港，獲不少粉絲接機。提到他在雲頂開騷時獲歌迷讚「好靚仔」，伊健微笑道︰「不要這樣說，盡做啦！」

（即時娛樂）

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