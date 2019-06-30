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馬來西亞歌迷讚靚仔 鄭伊健謙稱︰唔好咁講 (17:10)
文章日期：2019年06月30日
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鄭伊健今日從大馬返港。（孫華中攝 / 明報製圖）
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【今日直擊】
鄭伊健完成馬來西亞雲頂演唱會後今日返港，獲不少粉絲接機。提到他在雲頂開騷時獲歌迷讚「好靚仔」，伊健微笑道︰「不要這樣說，盡做啦！」
（即時娛樂）
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