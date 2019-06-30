【亞博開騷】SJ D&E講廣東話要翻譯 水槍射粉絲 (17:34)

韓國男團Super Junior（SJ）成員東海及銀赫，昨晚以小分隊D&E身分來港，於亞洲國際博覽館舉行個唱《The D&E》，兩人自2015年來港開騷後，相隔4年再度來港，全程表現興奮，落台玩水、踏電單車等，二人在台上大講廣東話，卻因為粉絲完全聽不懂，要找翻譯幫忙重讀一次。

東海和銀赫以金色造型唱出《Circus》，並高呼「Hong Kong! put your hands up」，接着又播出短片，兩人上演黑社會人物，與飛虎隊展開槍戰，再唱出《Danger》及《Watch Out》等，兩人唱跳近半小時，才跟港迷打招呼。東海率先看着台前小熒幕用廣東話說出一段話，可惜完全沒人聽懂，在旁的銀赫也表示「幫你不到」，東海重複多次也沒人明，最終只好向翻譯求救，由他說一句，翻譯員再重複說，「我喺呢度搵緊人，要搵個好靚嘅人，著衫又好性感，煮飯又好叻，比起任何人都愛我，有無？由依家開始搵吓啦，就係你地啦﹗」。

相比之下，銀赫的廣東話明顯較標準，他說：「大家好，我係銀赫，大家有無掛住我哋呀？有幾掛住？我唔係好掛住你地咋喎，因為每晚發夢都見到你哋。親眼見到覺得你哋更加靚，所以要成日見。我等咗今日好耐，我成日都好期待喺香港開演唱會，今日要玩得開心啲！」

東海和銀赫之後換上夏威夷裝，拿着水槍跑落台，向粉絲瘋狂射水，還在台上開餐，拿上菠蘿麵包、點心等食物。而大會更將舞台設有兩條通道，伸展到後面的觀眾席，讓他們駕着電單車繞場一周，跟全場粉絲近距離接觸，並唱出經典歌《Ride Me》、《Oppa Oppa》及《Can You Feel It》，掀起個唱高潮。

（即時娛樂）