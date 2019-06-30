劉美君fb貼撐警口號惹爭議 轉相致歉︰反對過分使用武力 (22:52)

劉美君最後再將facebook照片改為「PEACE」字樣圖片，就自己未對事件了解清楚而致歉，並表示她支持警方保護市民，但也反對警方過分使用武力。（劉美君facebook圖片）

「630撐警察，保法治，護安寧」集會今日在金鐘添馬公園舉行，劉美君雖然未有到場參與，但晚上就將facebook的封面照片變為「阿Sir我撐您」口號，引起網民的兩極反應，有人支持，亦有人對偶像舉動表示失望。

不到一小時，劉美君再次將facebook封面相改為一張寫有「點解你哋咁大反應呢？我立場無變，我係唔理政治嘅。我只係唔支持欺凌姐（啫）！」的照片，有網民留言感謝和理解；有人指她口說「唔理政治」，但其實已經表態；也有歌迷表示對她非常失望，決定棄掉她所有唱片。

有不少網民轉貼外國傳媒就香港警方6月12號當日如何執法的報道，也有人張貼撐警集會人士襲擊反修例示威者的報道，但劉美君未有回應。

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一小時後，劉美君再將facebook封面相轉為「PEACE」字樣的圖片，並以中、英文留言︰「I'm sorry if I haven't made myself clear enough. I believe there are good people in the police force and we need them to protect the citizen. But I do not support those who use violence or excessive force.（我很抱歉如我未夠清楚。我相信警察部隊中有好人，我們需要他們來保護市民。 不過，我不支持那些使用暴力或過度使用武力的人。）我支持警方保護我們，法治基石；但同時作為一個人一個母親，反對警察過份（分）使用武力。(大家都係香港人，你地唔好對峙啦！）」

（即時娛樂）