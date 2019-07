劉美君fb貼撐警口號惹爭議 轉相致歉︰反對過分使用武力 (22:52)

「630撐警察,保法治,護安寧」集會今日在金鐘添馬公園舉行,劉美君雖然未有到場參與,但晚上就將facebook的封面照片變為「阿Sir我撐您」口號,引起網民的兩極反應,有人支持,亦有人對偶像舉動表示失望。

不到一小時,劉美君再次將facebook封面相改為一張寫有「點解你哋咁大反應呢?我立場無變,我係唔理政治嘅。我只係唔支持欺凌姐(啫)!」的照片,有網民留言感謝和理解;有人指她口說「唔理政治」,但其實已經表態;也有歌迷表示對她非常失望,決定棄掉她所有唱片。

有不少網民轉貼外國傳媒就香港警方6月12號當日如何執法的報道,也有人張貼撐警集會人士襲擊反修例示威者的報道,但劉美君未有回應。

一小時後,劉美君再將facebook封面相轉為「PEACE」字樣的圖片,並以中、英文留言︰「I'm sorry if I haven't made myself clear enough. I believe there are good people in the police force and we need them to protect the citizen. But I do not support those who use violence or excessive force.(我很抱歉如我未夠清楚。我相信警察部隊中有好人,我們需要他們來保護市民。 不過,我不支持那些使用暴力或過度使用武力的人。)我支持警方保護我們,法治基石;但同時作為一個人一個母親,反對警察過份(分)使用武力。(大家都係香港人,你地唔好對峙啦!)」

(即時娛樂)