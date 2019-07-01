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【第三度授勳】黎明獲銀紫荊星章：謝謝 (11:36)
【第三度授勳】黎明獲銀紫荊星章：謝謝 (11:36)
文章日期：2019年07月01日
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黎明曾於2003年及2009年授勳，今年再獲銀紫荊星章。（資料圖片／明報製圖）
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政府今日公布2019年授勳名單，天王黎明繼2003年獲「榮譽勳章」，2009年得「銅紫荊星章」後，今年獲授「銀紫荊星章」。黎明對於今年再獲殊榮，透過經理人公司表示：「謝謝。」
（即時娛樂）
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