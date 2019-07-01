【阿倫阿B撐警】不再忍讓「前輩」 何韻詩：墮落沒有盡頭 (12:51)

何韻詩表示她一直都對所謂「同行」、「前輩」比較忍讓，盡量不想點名批評。（何韻詩Instagram圖片／資料圖片／明報製圖）

譚詠麟（阿倫）與鍾鎮濤（阿B）昨日參與撐警活動，惹來一些歌迷不滿外，黃耀明（明哥）在社交平台公開作出質疑，而身為明哥好友的何韻詩（阿詩），亦在網上聲援明哥，表態不再忍讓所謂「同行」、「前輩」，直斥阿倫與阿B無資格批評年輕人。

阿詩留言原文：

//明哥指譚詠麟口中的「不想談政治」是自欺欺人：「不想談政治？當你踏進這個公園，踏上這個舞台就已經非常政治，何況你不談政治，政治會找上門，所以不要掩耳盜鈴，自欺欺人。」//

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明仔好嘢！！

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老實講，我其實一直都對所謂「同行」所謂「前輩」比較忍讓，始終都叫做同一個界別，就算點俾（畀）記者問，點嬲都好，都盡量唔想點名批評。

但原來荒謬只會更荒謬，墮落原來可以如此沒有盡頭，唔可以出聲支持嘅，有苦衷嘅，算，我可以諒解。

但要走上台聲援再向弱者踩多幾腳嘅呢啲，絕對不能容忍。一個二個雙重標準，什麼「不談政治」？當年無利益衝突就高調支持北京學生，去跑馬地表現悲壯；過咗三十年時勢唔同喇，而家你地（哋）自己屋企有事啊，要你地（哋）支持學生就懶高尚「不談政治」，極權要你地（哋）低頭就乖乖站台？一知半解、睇咗幾條片就覺得掌握真相嘅人，你地（哋）無資格批評我地（哋）嘅年輕人。

你地（哋）催眠到自己，都說服唔到真正嘅香港人。

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（即時娛樂）