陳瀅(Jeannie)近日去了巴黎,身處這個浪漫之都,人都變得開懷些,衣著打扮亦明顯不同。陳瀅昨晚在社交網上載街頭照,只見她打扮相當性感,穿上一條白色大露背吊帶裙,疑似真空上陣,引來李佳芯、余德丞及蔡思貝等大讚,蔡思貝更留言「I want to see more」,替網民說出心底話,想再看多一點。

(即時娛樂)