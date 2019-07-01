【《阿斯達》第10集】宋仲基被感動 認愛金智媛 (15:59)

金智媛得悉「大孖」擅作主張兼濫殺無辜，即表示要離開他，「大孖」不捨只好妥協認錯。（網上圖片）

宋仲基一人分飾兩角的新劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第10集。不知是否被宋仲基與宋慧喬離婚消息影響，《阿斯達》前一集（第9集）收視創新低至5.767%，不過昨晚一集收視回升至6.775%。《阿斯達》首季第2部分還剩兩集，不知收視會否再升。

昨晚一集講到，張東健懷疑金智媛是阿斯達最高地位、「偉大的母親」阿薩辛的直系後人，甚至可取代大祭司阿薩隆，故前往追問她身世；金智媛為了防犯張東健，未有透露太多內情。宋仲基飾演的「大孖」，對於張東健與金智媛的會面內容充滿好奇，但金智媛未有向他匯報，其後稱曾在夢中見過「大孖」，知道他從小被困起來，一直感到孤獨寂寞，令「大孖」甚為感動，決定將自己的一切告知金智媛。

金智媛設法弄清楚自己的身分，但不知應否利用「大孖」幫自己找出答應。同時「大孖」想起金智媛是能取代大祭司阿薩隆之人，心感被金智媛瞞騙，一怒之下對金智媛說：「我是真心喜歡你，想擁有你，但你卻欺騙我。」

另一邊廂，「細孖」銀蟾親眼看到瓦韓族同伴自盡後，終於放下身分，當眾承認自己是伊格特怪物，繼而被送往井底做苦工。

張東健被飾演大祭司阿薩隆的李道慶設計陷害，指因為20年前他帶兵殲滅內安脫及伊格特人，導致阿斯達出現連串怪事後，張東健借機將怪事擴大，再散播謠言，指李道慶做完祭祀也無法消除怪事，全因為他不是阿薩辛的直系後人，打擊李道慶的民望。

「大孖」為了讓阿斯達陷入混亂，出手殺害白山族人，喚醒阿斯達人民，他們並不是「偉大的母親」阿薩辛的直系後人。金智媛得悉「大孖」濫殺無辜後與他爭執起來，「大孖」為挽留金智媛而答應她不再擅作主張。

（即時娛樂）