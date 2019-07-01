【七一遊行】資深歌迷攜阿倫黑膠到維園踩爛︰他離棄港人 (18:39)

譚詠麟（阿倫）昨天在撐警集會上的言論惹歌迷不滿，有資深歌迷今日攜阿倫的黑膠碟到維園踩爛。（孫華中攝 / 資料圖片 / 明報製圖）

【今日直擊】譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）昨日出席「630撐警察，保法治，護安寧」集會，兩人上台發言，阿倫認為情況再這樣下去，香港就無得救，阿B就鬧現今年輕人「九唔搭八」，引起政治立場不同的歌迷不滿和失望，即場在家揼爛兩人的唱片。今日（7月1日）七一遊行，有阿倫的資深歌迷帶了多張阿倫的黑膠碟到場，掉在草地任人踩爛。

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歌迷王先生將珍藏多年的阿倫黑膠碟帶到維園草地踩爛，他受訪時說︰「聽了他的歌幾十年。他身為公眾人物，應該不要開聲。出來搵食，不要以為掙人仔（人民幣）就出來說話，應該縮埋一邊不要說話。暗地撐是你的事，但不要出來說，犯眾憎！我不再聽他的歌，連唱片都掉了﹗（不再欣賞他？）無啦，他一鋪清袋！」

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另一位歌迷黃先生由10幾歲開始聽阿倫的歌，幾乎儲齊他的唱片，每次阿倫開演唱會都會買飛支持。對於阿倫在撐警集會上的言論，黃先生說︰「我很愕然，我以為見到阿叻（陳百祥）也不會見到他，反而阿叻沒出現。阿倫出現，我先是愕然，然後覺得『有冇搞錯』？他的名氣、名利都是因為土生土長香港人多年來支持而得來的。現在那麼關鍵的時候，我覺得他離棄了香港人。」

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黃先生將家中找到的10幾隻阿倫和溫拿黑膠碟帶了出來，直指踩爛了也不可惜。他說︰「現在對我來說，他（阿倫）的價值是零。（對阿倫的言論，可會覺得可惜？）不會，我尊重每個人的取態，我也有自己的選擇，我選擇由昨天開始不再欣賞這個人，所以也不希望他的東西在我家裏出現。」

阿倫的社交平台未有任何更新，大批網民留言鬧爆，但也有不少歌迷留言力撐他。

（即時娛樂）