【專訪】洪卓立8月麥花臣開處男個唱 為殺入紅館熱身 (18:28)

洪卓立（Ken）於2006年參加英皇新秀歌唱大賽，他奪得亞軍而晉身樂壇，轉眼間入行13年，終於擁有自己首個個人演唱會，將於8月18日假麥花臣場館舉行。Ken不介意現在才輪到自己，皆因想開一個能夠一齊大合唱的演唱會，「我不想做一個大家只熟5隻歌，其餘15隻歌要看字幕才識的演唱會，寧願再努力做到18、20隻歌大家都好熟，可以一齊大合唱的演唱會。我當然想在紅館，那是神聖地方，雖然現在較易申請，自己卻想要做精彩而值得看的演唱會，多過未夠料、未夠班就去開」。眼見有些後輩比他遲入行已成功殺入紅館，Ken從來無意跟人比較，大家想法及做法不同，他視今次麥花臣為熱身場。

提到去年10月與吳浩康在麥花臣合作開騷，事隔不夠一年就開處男個唱，Ken說：「上次兩個人做，工作上有人分擔，但開完一場都好攰，可能太投入集中有關。今次自己一個未知會點，準備狂做gym減磅，自問不完全靠外表，但希望屆時畫面上會有些驚喜給大家。今次亦不會跳舞，反而頭痛揀歌，入行10多年來唱舊歌都超時，原來好多粉絲最鍾意我唱第一隻碟的歌。感情事都會講，去年唱《帶著骨灰去旅行》邊喊邊唱，屆時要湧就由得它湧，如果唱歌不能感動自己，點去感動人？唱痛的歌自己都唔痛，別人聽點會明白了解呢？」

Ken計劃年底推出EP，新歌《數寄屋橋次郎》和《鬚根》先後派台，早前獲贊助到日本拍攝MV。對於《鬚根》MV，他形容是以傷口比喻男人成長中有遇到不開心事，但外間感覺他是想寫去年跟拍拖11年的湯怡分手的故事，Ken淡然說：「人生遇到好多不開心事，那一刻會好緊張面對，但當時間過去，會發覺其實事情可能微不足道，甚至找不到傷口，人要勇敢向前看！現在我做什麼歌，大家都會覺得係（指分手有關）。收Demo只覺首歌好聽，就交給填詞人，我沒有給任何指引，任由他發揮。」

欲知專訪詳情，請留意（7月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

髮型：Terry Yeung@Hair Corner

化妝：KeiKei Ng

場地：Hotel VIC 海匯酒店