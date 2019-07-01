【大細路上身】53歲劉嘉玲巴黎街頭玩電動滑板車 (18:44)

劉嘉玲近日去巴黎出席品牌活動，連日來在社交網分享她在街頭閒逛情景，可謂靚人配靚景。想不到現年53歲的嘉玲夠膽試玩電動滑板車，見她玩得不錯，還留言叫大家也試玩，她說：「You must try！」

（即時娛樂）