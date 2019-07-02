【說你懷孕了...】造型師公開對話截圖 揭范冰冰大肚真相 (12:30)

范冰冰和李晨日前驚爆「分」訊後，傳聞滿天飛，范冰冰被傳懷孕﹑被包養﹑以及跟李晨是假分手轉玩地下情等，而范冰冰工作室日前已發表律師聲明以正視聽，指相關內容均屬謠言。

范冰冰的造型師今日凌晨在微博突然爆料，並公開他和冰冰的對話截圖，揭開冰冰懷孕真相。造型師問冰冰：「說你懷孕了！」冰冰即回覆對方：「我已經胖到所有人都以為我懷孕了嗎？可我明明瘦了啊﹗這段時間還掉了幾斤﹗哈哈哈哈哈。」然後造型師再覆冰冰：「你確定你瘦了嗎？你看看我拿過去的衣服你能不能穿下﹗你再減減吧，不然真的是肥冰了。」冰冰則再自信滿滿說：「我肥我美麗﹗」

造型師又說：「胖冰，我覺得吧﹗你趁著現在自己一個人減減肥吧（畢竟衣服的尺碼也是有限的）。」冰冰則說：「胖卜，我最近不幹活﹗不怕﹗不減﹗還有一個多月時間。到時候再減，時間夠了﹗哈哈哈哈﹗」冰冰在留言中所指的「一個多月時間」，似乎指她本人還有個多月才開工，故暫時不急於減肥。

另外，有內地傳媒拍到冰冰和李晨在宣布「分」訊後第3天後，已相約齊歎泰國菜，2人離開餐廳時十分低調，有網民讚二人再見亦是朋友，表現得十分大方。

（即時娛樂）