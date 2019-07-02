【讚班細路有勇氣同質素】何韻詩：個江山係佢哋打出嚟 (13:24)

《逃犯條例》修訂所引發的爭議，演變成多次遊行及集會，並爆發激烈警民衝突。而示威者昨晚將抗爭行動升級，佔領立法會，有人在牆上噴上標語，到凌晨時分，防暴警察採取清場行動，並施放多枚催淚彈驅散示威者，行政長官林鄭月娥則於今日凌晨4時，召開記者會，不過她只譴責示威者暴力，沒有回應市民訴求。

何韻詩一直都關注事態發展，並持續在網上發言，有人批評示威者衝擊立法會，並作出破壞行動，阿詩禁不住怒罵：「齋睇網上新聞就手指指嘅，同我收聲！齋講偉論無喺現場嘅，同我收聲！唔知頭唔知路嘅，同我收聲！班細路嘅勇氣同質素，比我地（哋）高出N倍，個江山係佢地（哋）打出嚟嘅，佢地（哋）要選擇點做係佢地（哋）嘅自由，唔到你地（哋）任何人長篇大論，OK？。」

在此之前阿詩亦表示自己選擇站在年輕人一方：「無論如何，我還是選擇站在年輕人這一邊。你們要譴責的，是把他們逼到如此地步的暴政，警方不斷濫用警權的暴力，還有林鄭月娥完全漠視三條人命，繼續裝聾作啞的政治暴力。拜託大家，站在高地指摘他們之前，請嘗試代入他們的角色，你便會明白為何今天的他們會變得如此歇斯底里。

在我們香港去到如此地步的時候，請不要太政治正確，你們面對的是一手摧毀一代人希望、麻木不仁的冷血政府。要指摘，請對準高牆，而不是這些用盡一切方法，還是得不到絲毫回應、卻仍在努力的一眾雞蛋。」

（即時娛樂）