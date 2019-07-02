郭晉安演《白色強人》重真實 大仔揀Marvel唔睇爸爸作品 (17:56)

【專訪】郭晉安（安仔）在無綫新劇《白色強人》中飾演腦外科醫生楊逸滔（YT），極力推動醫療改革，在頭幾集努力爬上明成北醫院院長位置。安仔一再強調他的角色不是奸角，而是一個人物，可能只是代表一個大家不認同處事手法的一個人，但絕不會害人，相反經常救人，「角色性格更深層次，要看大家會以什麼的觀點角度去看這個人物。以往的角色忠奸分明，比較戲劇性，今次要讓觀眾覺得角色很真實，所以大家演繹時都將各方面放到深處，而不是在表面上浮現給大家看，所以功課一定要做足，內心的對白可能比要講的對白更多，情緒變化和感情表現都要放到很深」。

身為三屆視帝的安仔，演技可謂無容置疑，但不是做到人人欣賞，一對仔女就不會選擇爸爸的劇來看，「他們暫時應該不會選擇看我演的劇，表明不知我的劇在說什麼。兒子（郭令山）11歲，只喜歡看Marvel，喜歡Iron Man，Iron Man死了他就喊，我便和他說『我知道爸爸將來不在時會怎樣了』，他年紀還小，我經常會幻想將來他會偷偷地、一次過將我過往所演的劇煲晒，就知道爸爸以前搵錢真的很辛苦，不會像現在還覺得爸爸只是站着說話就搵到錢，亦不是像Marvel般打到七彩那種才叫做辛苦。其實他也有看過我的作品，他是明白的，只是講笑，遺傳了我喜歡講反話的基因」。

欲知專訪詳情，請留意明報娛樂版。

（即時娛樂）

服裝: Carbali

髮型: Niki@Headquarters

場地：香港九龍貝爾特酒店