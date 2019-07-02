【專訪】郭晉安恨演歷史人物 仍追求獎項 (18:24)

「三屆視帝」郭晉安（安仔）一年只拍一套無綫劇，近期加盟王祖藍公司旗下，北上發展機會變多。安仔指過往子女年紀還小，也不希望離港工作時間太長，現在子女已慢慢長大，可以選擇慢慢放手，早前便接下內地電視劇，「坦白講，在小朋友年紀還小時要離開他們，確是一個折磨，現在見他們一日一日長大，亦很明白爸爸不是朝九晚五工作，雖然女兒仍是比較痴纏一點，有時視像通話都會喊，說很掛住我，這是她的性格，可能她很喜歡屋企，覺得要一家人齊齊整整才算是屋企，很傳統；相反哥哥雖然性格很含蓄，但思維就很外向，會覺得在香港讀多幾年書就要到外國讀書，思維是自己遲早有一日都會離開屋企獨立，思想比較西化」。

至於對獎項仍有否追求？安仔坦言：「有獎勵沒有人不想，但是不需要做每一個工作，都要瞄準向這個方向去做，如果這樣就未必做得很想做的事。」安仔畢竟演戲多年，原來還有一直想做而未有機會做的角色，「從來無演過歷史人物角色，別人找你演歷史人物，必須要看到你有一份感染力，相信在未來的日子裏，自己在演戲方面經歷愈來愈強時，就會有這個機會」。

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（即時娛樂）

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