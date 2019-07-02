【家燕姐獻第一次】黎諾懿新節目首播 感激伊健多年支持 (22:59)

黎諾懿首個個人主持的節目《懿想得到》，他碌盡人情卡，請來鄭伊健、薛家燕、李家鼎、李佳芯、田蕊妮、楊明、麥美恩擔任嘉賓，其中家燕姐更有出浴畫面，獻出熒幕第一次。節目昨晚首播，由好兄弟鄭伊健打頭陣，黎諾懿帶伊健去街市買餸，期間伊健問了很多奇怪問題，看來他甚少去街市買餸。之後，兩人走入電視城的餐廳廚房，兩兄弟合力炮製「諾E海鮮麵」，期間雖然有點「內訌」，最後也順利完成任務。

黎諾懿還為好友製造驚喜，先安排羅冠蘭和鄭丹瑞這兩位跟伊健有情意結的人驚喜現身。伊健跟羅冠蘭於劇集《笑看風雲》演母子，伊健見到羅冠蘭即以「媽記」稱呼，更來個擁抱；不過，羅冠蘭爆劇集於1994年拍竣後，大家再沒有見面，伊健立即佛系上身，說自己講緣分，有緣便會見面。另一驚喜，是黎諾懿準備了一份小禮物送給伊健，伊健很快估中是超合金黃金戰士，果然了解兄弟的喜好。

黎諾懿今日亦在社交網上載跟伊健拍攝《懿想得到》的花絮相，他留言：「鄭伊健@ekin_cheng_official 對我來說是一個很重要的兄弟，由前輩到兄弟這十個年頭，感激一直對我的鼓勵及支持，希望這份友誼能長存下去 #懿想得到」記得黎諾懿曾在訪問中提及過，在自己最霉的日子，伊健叫他去屋企揀衫，因很多衫只著過一次，而且只在內地著過，在香港穿著應不會被察覺，故他很感激伊健的幫忙。而伊健與蒙嘉慧的「羽毛球情緣」原來跟黎諾懿有關，當年是他介紹兩人一齊打羽毛球而認識，黎諾懿指伊健夫婦走在一起是他們的緣分。

（即時娛樂）