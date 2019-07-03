【港姐複試】首輪面試篩剩49人 六大熱門一次睇晒 (18:53)

【今日直擊】《2019香港小姐競選》今日進行第二輪面試，參加複試的佳麗由首次面試的139人淘汰剩49人，質素明顯較上次為高，「翻版陳曉華」楊詠彤、「翻版朱智賢」蔡嘉欣、選美「常客」彭美詩、「2018國際小姐」香港代表黃嘉雯、第三次參賽的范莎莎及本身是模特兒的王菲均被視為熱門，大有機會入圍競選。

彭美詩說她現在沒簽任何公司，屬自由身，但因為有些廣告仍在播放，所以正跟無綫申報之前做過的工作。本身是模特兒的王菲自言其幕前經驗比其他人優勝，但其他參賽者的質素也高，她會抱平常心面對。

曾在無綫綜藝節目組工作的26歲許嘉玉（Mia）認識人多，但認為人人機會均等，不覺得自己較著數。馮盈盈師姐楊慧敏在台上再次擺出可愛甫士。被問到馮盈盈指她才是港大校花，楊慧敏說︰「我只是參加了一個才藝比賽，幸好她沒有參加，否則我贏不了﹗」

在社交網騷性感水著及出浴照的21歲陳心儀擁D Cup身材，她與「翻版陳曉華」楊詠彤一樣，稱對自己穿泳裝的樣子有信心。23歲梁敏儀（Amber）於電視城內及電視城外兩個樣，在城外被問到首輪面試好似沒見到她時，她沒禮貌說「我上次唔嚟，今次點嚟呀」，但在電視城內被問上同一問題時即笑笑口說︰「可能上次比較樸素。」

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（即時娛樂）