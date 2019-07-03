【搏老命】楊潮凱為拍處男寫真 23日減26磅  (20:26)

楊潮凱入行10年，早前宣布離開TVB，外闖後瓣數多多，其中一樣是推出處男寫真集《Go With The Flow》。原來楊潮凱早有出相集的念頭，但他望住一大堆沒甚整理過的照片，加上有些版權問題要解決，所以尚未實行，突然攝影師林子賢問他有沒有興趣出寫真，他考慮了很短時間便答應。

由知道要拍寫真，到前往檳城拍攝，前後只有23日，但年初他要增肥拍攝劇集《法證先鋒IV》，要在這麼短時間減磅，壓力大之餘，身體適應亦是一大問題。「我當時的身體狀態是完全不適合進行拍攝，我很驚影出來的效果未如理想，但我深信這個是天父給我的一個鍛煉」。這段日子楊潮凱形容自己搏老命，進行地獄式減肥，戒油、戒鹽、戒糖，體重由170磅減到144磅，他承認仍未是身體最弗的狀態，但自己盡晒力，問心無愧。

在檳城逗留了6日，楊潮凱跟攝影團隊由不相識變成好友，當中笑料不斷，例如要影胸肌前，他當眾做掌上壓谷肌；本身沒打算淋水的場景，卻又因覺得啱feel而即場濕身。「本書不會以賣弄肌肉行先，不過都明白肌肉、性感是不能缺少，當中有一輯著泳褲在泳池的相。這輯相我幾鍾意，一來未影過這類相，二來同團隊合作得很好，可能是全男班的關係，完全無尷尬，無不好意思，因為大家有的都一樣」。

（即時娛樂）