林志玲早前宣布閃嫁日本組合EXILE成員AKIRA,兩人享受完甜蜜的蜜月假期後,林志玲亦重回工作崗位。林志玲近日在社交平台不時分享靚靚照片,今日更留言「Always Look On The Bright Side Of Life(總是看生活中光明的一面)」,分享幸福真言。照片中,新婚人妻林志玲變身Pink Lady,身穿粉紅色薄紗長裙,笑容滿面,旁人也感受到她的幸福。

林志玲面對事情一直保持高EQ,她曾說即使有負面情緒或遇到困難,她會想可以怎樣從容以對,「最好的方法是,可以先沉澱一下,再冷靜面對,正視自己的情緒,去解決它,放下它」,充滿正能量。

(即時娛樂)