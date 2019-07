「男神」黃子華是蘇永康囝囝Jazz的契爺,無論幾忙都要抽空見吓契仔。蘇永康剛在社交網上載子華抱起Jazz玩樂的照片,見到子華玩得非常開心,之後三人來張合照,Jazz掛住望契爺,無理會過鏡頭,相當搞笑。

蘇永康留言:「We have Jazz's 契爺 in the house tonight having dinner with us, happy boy #thankful #familyday #enjoy #friendshipquotes #契爺 #子華神 #但願我能給你一個更像天堂的地方」

(即時娛樂)