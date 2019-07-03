【鬥舞】容祖兒狂揈髮 張敬軒自封「勁舞釘星軒」 (22:51)

容祖兒與張敬軒再度合作拍攝廣告及推出新歌，祖兒舞技如何不用多說，想不到軒仔亦跳得有板有眼，更形容自己是「勁舞釘星軒」，認真搞鬼。軒仔今日在社交網上載多條短片，見他與祖兒鬥舞絕不輸蝕，祖兒不停揈頭髮，軒仔則表現閃電手，搶鏡度打成平手。

軒仔留言：「我跳咗一年，我等一個機會，爭番口氣，唔係要証（證）明話俾（畀）人聽我係#屯門良景搬撈媽s！只係想話俾（畀）人聽我唔見咗嘅嘢我想自己攞番！#wellwellwell，#肺話小（少）說，睇完mv，大家有目共睹啦！喺過去嘅廿幾個磚頭，我履行咗 #勁舞釘星軒嘅任務，代表自己，宣揚《Feel The Heat》呢首歌，肩負起唱跳歌手嘅使命，sorly，漏咗 #屯廣麥當娜 #深水埗麥當娜 #跑鵝區麥當娜 @yungchoyee，#究竟有幾多個麥當娜，好似仲有個 #旺角beyonce，不過你哋全部可以返歸喇。#係，call me #勁舞釘星軒，作為一個冇姐 #舞者，跳舞就同呼吸一樣 #咁自然，冇咩事，我都係返出去呼吸吓先。#shakeshakeshake&dip #mcdonalds #FeelTheHeat」不少網民睇到會心微笑，更有提議軒仔做回偶像派歌手。

祖兒亦在自己的社交平台留言：「三十年嘅苦練今日終於大派用場（細細聲：係你呀剪接哥哥）你叫我點能夠估得到經過剪接後 張敬軒跳到成個舞台王者咁款 我企喺佢隔離跳真係相形見絀 你叫我情何以堪呢 唯有將勤補拙努力練舞。」

（即時娛樂）