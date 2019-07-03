SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

鄧家出訃聞 祥嫂下周四香港殯儀館設靈 翌日火化 (23:31)

文章日期：2019年07月03日

已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）遺孀，人稱「祥嫂」的洪金梅昨日離世。今日鄧家出訃聞，公布祥嫂下周四（7月11日）於香港殯儀館設靈，遺體翌日在歌連臣角火葬場火化。

（即時娛樂）

RELATED

MORE