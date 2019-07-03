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鄧家出訃聞 祥嫂下周四香港殯儀館設靈 翌日火化 (23:31)
文章日期：2019年07月03日
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鄧家今日出訃聞，公布祥嫂下周四於香港殯儀館設靈。（資料圖片／大會提供／明報製圖）
鄧家訃聞。（大會提供）
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已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）遺孀，人稱「祥嫂」的洪金梅昨日離世。今日鄧家出訃聞，公布祥嫂下周四（7月11日）於香港殯儀館設靈，遺體翌日在歌連臣角火葬場火化。
（即時娛樂）
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