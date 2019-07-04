【請黎明上節目？】87歲胡楓接棒任《流行經典50年》主持 (14:00)

薛家燕、陳敏之、胡諾言主持的《流行經典50年》，早前宣布結束，昨晚邀請胡楓（修哥）、譚炳文（炳哥）、胡渭康、文凱玲、黎明詩、莫鎮賢、江希文、林德信、王梓軒、關楚耀，錄影最後一集，家燕姐於節目開始前，突然進行交咪儀式，歡迎修哥接棒擔大旗，讓節目繼續做落去。

87歲修哥與85歲炳哥合照聚舊時，修哥表現風騷，並哼了幾句炳哥的首本名曲《舊歡如夢》。修哥受訪時表示，昨天才接到擔任節目主持的任務，感到大壓力：「因為家燕做得好好，令我戰戰兢兢。我會拍住陳敏之、鄭俊弘主持，暫時未知用什麼方式做，亦未知做幾多集，看公司需要啦，希望一直做落去。」提到他眾多契仔、契女包括黎明、張學友等，會不會邀請上來任嘉賓？修哥說：「看情況，黎明近來忙湊女，湊小朋友緊要，(見過契孫女未？)未，據講好乖、好精靈。」

對於「祥嫂」洪金梅過世，修哥表示以往跟祥嫂碰面有傾偈，但平時較少聯絡，不知道對方患病，但認為對方那麼後生就過世，聽到這個消息好難過。

另外，家燕姐表示離開主持兩年幾的節目，非常不捨得觀眾和拍擋，自爆跟敏之綵排時也眼濕濕，說不定正式錄影會喊出來：「不過我需要休息一下，精益求精，多謝修哥接棒，他做過我個唱嘉賓，他一定掂。」

（即時娛樂）