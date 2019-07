林德信近日認識了一位新朋友,他在社交平台分享兩人合照,驟眼這位新朋友有點熟口熟面,原來是反串扮女人的楊潮凱。林德信留言:「My new friend @hoi1218 we just met and already like this...」楊潮凱抵死回應:「Hi my new friend! 我是一隻無腳的雀仔,不要喜歡我。」

楊潮凱也在社交網上載同一張合照,還自詡如果是女人,會有很多人追求。他留言:「我承認,如果我係女人,我真係會有好多人追!@alamfish請不要愛上我,我唔適合你架(㗎)。」跟他在劇集《鐵探》合作的蔣祖曼亦留言,笑指有鬚的女人特別多人鍾意。楊潮凱也認同,他說:「係嘅!我真係知架(㗎)!所以我都覺得好煩。」似乎楊潮凱很滿意自己這個「美人生鬚」的造型。

(即時娛樂)