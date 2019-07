next

恭碩良昨晚於太古坊多用途藝術空間ArtisTree舉行《Listen To The Flavours Of Life音樂會》,他精挑細選了4首歌曲,包括《5:59pm》、《我在機場等船》、《Believe》及《Durrty Gurl》,希望以歌分享自己「甜酸苦辣」的人生經歷。

恭碩良稱能寫一首好歌並得到大家認同,他會有「甜」的感覺;相反,他創作了一首自己滿意的作品,卻未能滿足歌手或客戶的要求,他則有種「酸溜溜」的心情。而他相信無論什麼行業,都會有「苦」的時候,如果他沒有經歷過艱苦,就不會成為一位出色的唱作人。作為一個創作人,恭碩良認為要有「辣」的心態,即使遇上不被認同的處境,仍然要堅持,才不會被風雨推倒。

