【澳門個唱】薛家燕孖子女合唱最感動 祖藍趕返屋企睇女 (14:18)

薛家燕上周六（6月29日）於澳門舉行《薛家燕愛你無限60年演唱會》，請來米雪、王祖藍、側田、胡楓、謝天華及王梓軒等擔任嘉賓，為觀眾帶來驚喜。全晚最感動一刻，是家燕姐與3個子女合唱《You Raise Me Up》。

69歲的家燕姐穿上20磅龍袍及金飾登基，並跟米雪合唱《滄海一聲笑》。家燕姐說：「隻手今晚會好痠痛，因為啲石鋪滿晒成件衫，同埋我戴住啲黃金、翡翠，我要做到好輕型咁。」米雪表示：「家燕姐著起龍袍，有母儀天下感覺，原來一路跳舞一路唱歌係咁辛苦，我真係好服家燕姐，唱歌之餘又要換衫、記歌詞。」

以上海灘造型示人的王祖藍，在台上被家燕姐問近況時，他笑說：「個女啱啱半歲，做咗身體檢查，醫生話『王生恭喜你！半歲嚟講，100個小朋友有90個都矮過我個女，所以李亞男嘅基因贏咗。』我今日要趕住返去睇個女，因為李亞男12歲時已經1米7，所以我估計耷低頭望個女嘅時間唔多喇！」引得全場大笑。

家燕姐跟子女合唱《You Raise Me Up》後，她感觸表示：「復出嗰陣仔女得幾歲大，我都諗點可以養大佢哋？因為自己都40幾歲，好彩有《真情》。好多人話『你好陰公，有3個包袱，點揹呀？』但我唔覺得佢哋係包袱，係推動力，我要做個100分嘅媽媽。雖然每日瞓得2、3個鐘，但好值得。」家燕姐講到眼濕濕，觀眾拍掌鼓勵。

家燕姐完騷後表示：「其實我都忍住唔喊，怕影響把聲，但諗番佢哋細個嘅成長，好多嘢湧上心頭，眼淚、鼻涕不斷流，呢個騷係大家集體回憶。」

（即時娛樂）