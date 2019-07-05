【唔驚再吊威也】休養兩個月 胡鴻鈞呻悶準備好全面復工 (18:46)

胡鴻鈞強調其身體狀況已好了很多，他已準備好隨時復工。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】胡鴻鈞5月中拍攝新劇《降魔的2.0》一場吊威也戲時不慎從高處墮地受傷入院，休養接近兩個月後終於復工，今日在32度高溫下身穿長袖厚衫出席露天活動。他否認是因為身體差才不覺熱，自言已康復了很多，如昨天的磁力共振檢查報告正常，應很快復工拍攝《降魔的2.0》的餘下戲分。

他說︰「我感覺良好，頭暈及其他症狀均少了很多，很期待今天出來工作。（全面復工？）我已準備好，在家休養太耐覺得悶。」至於會否再拍《降魔的2.0》中那場令他受傷的吊威也戲，胡鴻鈞說要視乎監製決定，他因為失去了事發時的記憶，對吊威也沒太大陰影。

胡鴻鈞說︰「監製和劇組很惜我，說這段時間盡量不安排我拍吊威也場面，會用替身或以剪接手法交代劇情。（後遺症？）醫生說我身體好，只要這段日子不做太劇烈的運動，不要吃刺激性食物，基本上不會有大問題。」

他透露之前踎低起身會暈、早上起牀時會暈、大動作時又會暈，現在情況已改善了很多，止暈藥可隨時停止服用。他說︰「暫時沒其他工作受影響，公司知道我要休息，就沒安排工作，但我想盡快工作，我已沒問題，準備好了﹗」

（即時娛樂）