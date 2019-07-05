新婚陳法拉爆老公恨來港居住 享受二人世界暫未計劃生B (20:28)

【今日直擊】陳法拉今年5月與拍拖3年的法籍男友司馬諾（Emmanuel Straschnov）在法國舉行婚禮，新婚的她今日出席在銅鑼灣舉行的腕表品牌活動，坦言婚後生活愉快，同時兼顧家庭和事業，覺得時間不夠用。

法拉未有戴上婚戒，說不想戒指搶去手上腕表的風頭。她坦言與丈夫認識了3、4年才結婚，早已習慣兩個人的生活，只是偶然未改口仍用「我男朋友」來介紹對方。法拉婚後仍然香港、美國兩邊走，有工作時就返港。她說︰「我下月也會返來客串一部電影，逗留時間較短。（長時間也沒問題？）老公喜歡亞洲，又會說中文，常問可否跟我回來工作，想在香港生活一段時間，所以不用我安排，他也會跟住來。（老公今次可有來港？）沒有，我今次只返來幾天，下次帶他返來見大家。」

提到5月時的婚禮，法拉回憶當日心情緊張，時間一眨眼就過，最難忘是丈夫突然在婚宴上用國語向其父母說了一段話，承諾會好好照顧她，令她非常感動。法拉說︰「沒想過他會在那麼多人面前說，很感動﹗」婚後隨即投入工作，法拉與丈夫計劃12月才去蜜月旅行。至於何時生小朋友，她說︰「沒那麼快，我們也想要小朋友，但想先享受二人世界，希望先去一些將來難帶小朋友同行的地方旅行。我們計劃12月去蜜月旅行，可能去南美洲、南極這些辛苦少少的地方。」

（即時娛樂）