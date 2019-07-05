【飲新抱茶】二仔加國結婚 黃淑儀首次做奶奶：等到頸長 (20:09)

恭喜，黃淑儀（Gigi姐）榮升做奶奶！Gigi姐的二仔徐肇麟跟拍拖3年的女友Karen結婚，婚禮於溫哥華的女皇公園舉行，之後移師Westin Wall Centre Hotel設宴，但一切從簡，一對新人只跟家人及親友歡度幸福溫馨的一天。

首次做奶奶，Gigi姐難掩開心之情，她說：「第一次做奶奶當然開心！四個仔女全部都已長大成人，我從不會給他們壓力要去成家立室，等到今年，終於等到二仔和女友拉埋天窗。」Gigi姐說自己也交足功課，特地買了一塊大金牌送給新抱外，亦做了很多事前準備工夫，「一對新人、兄弟姊妹和伴娘伴郎的多套禮服、婚禮用具和送給賓客的禮物，全部由我負責，就當是送給新人的禮物。在婚禮前的數天，我不停進出機場去接機，以及打掃好家裏的房間，給遠道來參加婚禮的親戚朋友住宿。到了婚禮的前一天，我和老公還為兒子在家中舉行告別單身派對，下廚弄了很多食物招呼朋友。到了婚禮的早上，又一早起來焗蛋糕給大家吃，整天忙不停；直到婚禮之後的那天晚上才最舒適，可以一家人聚在家中，慢慢吃晚飯談天說地」。

徐肇平亦戥哥哥覓得另一半開心，在他眼中哥哥是最有耐性及懂得體諒別人的人，從小到大，凡事以身作則，做事不問回報。正忙於拍攝ViuTV新劇《娛樂風雲》的徐肇平，數個月前已向劇組請了十日假期，偕同女友出席婚禮，他自言其最大任務是「娛賓」，以及帶女友遊山玩水。

（即時娛樂）