【唔捨得】「細龍太」陳偉琪離開《愛‧回家》劇組 細龍生憑歌寄意 (23:01)

陳偉琪憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》「細龍太雷珍妮Jenny」一角，令人氣上升；劇中的她性格潑辣又任性，現實中卻是能文能武。陳偉琪早前參加了「世界表演藝術錦標賽WCOPA」，獲得戲劇項目金獎、模特項目金獎、個人豎琴彈唱銀獎、個人鋼琴演奏銀獎及「明日之星」金獎，成功晉級打入總決賽，她將於7月中飛往洛杉磯代表中港澳區出戰，參加為期9日的比賽，爭取金牌及荷李活電視節目演出機會。

陳偉琪於加拿大出世，10歲時回流香港，之後再返加國升學，精通粵語、普通話、英語及法語4種語言，6歲開始學豎琴，鋼琴、籃球及泰拳也難不倒她。原本她曾有機會加入政壇，但她卻選擇參加選美比賽。20歲時，陳偉琪參加溫哥華華裔小姐獲亞軍，其後回港選港姐奪「現場最受歡迎佳麗」並得第5名而入行。起初，她在《開心速遞》演「細龍太」一角不太討好，直至早前她在劇中生鬚又變King Kong的搞笑演出，終於成功入屋。正當事業有突破之際，她為了參加WCOPA，選擇離開《開心速遞》劇組，歸期未定！

今晚播出的一集《我是草原上的野馬》，講述Jenny被指與細龍生（鄭世豪）培養出感情，但她矢口否認，並揚言自己是一匹野馬，不會被人馴服，最後她選擇逃避，離開香港返回美國……對於陳偉琪離開劇組，鄭世豪大嗌不捨，他在社交網留言「你呢一別，不知會不會回來，唔好去美國，去到唔返來，我會好掛住你架（㗎）」，陳偉琪近日亦在社交平台留言：「去美國真係唔知幾時返。你們不要太想我。珍惜我們曾經擁有的時光吧。」「謝謝你們支持 #細龍太一角，也看到 #陳偉琪的進步。除了演戲，也在其他方面希望更進一步。在剛剛過去的比賽，其實只想挑戰一下自己。能夠得獎，真的要謝謝爸爸媽媽一直以來的栽培。唔係要比賽都忘記了彈豎琴係咁多野（嘢）搞的（串線，搬琴之類的）。接下來要繼續努力練習。不能鬆懈。希望在荷里（李）活那邊能夠做到好成績。」

網民紛紛表示不捨，希望陳偉琪可以很快「愛‧回家」。為了安撫觀眾及網民，鄭世豪與陳偉琪夾了一首歌曲，希望暫時一解大家對細龍太的思念。

（即時娛樂）