胡杏兒為老公李乘德(Phil)懷有第2胎,上月初在派對上宣布是B仔,之後未有杏兒的消息。今日杏兒與老公Phil一齊在社交網出post,上載一家四口手疊手的溫馨照,正式宣布細仔李奕霖(Ryan)出世,大仔李奕霆(Brendon)做哥哥﹗

胡杏兒在社交網開心留言:「Hello Ryan Lee,李奕霖,Daddy,Mommy and Gor Gor welcome you to our family!!」黃智雯、胡蓓蔚、鍾嘉欣及莊思敏等,亦快速送上祝福,不知道杏兒稍後時間會否分享BB的樣子給大家。

相關新聞:【畫面好Sweet】胡杏兒叮囑兒子要和弟弟相親相愛

(即時娛樂)