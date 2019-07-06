【都鬧夠喇】分手後仍維護黃心穎 馬國明：畀個機會佢 (18:02)

【今日直擊】馬國明向傳媒坦承與黃心穎分手，二人回復朋友關係，今日是他分手後首次見人，下午出席商場活動。馬明心情看來不錯，對傳媒有備而來，不斷在重複相關答案，但拒回答跟黃心穎有否聯絡、去向及復合等問題。

馬明接受訪問時不斷冒汗，不時要用紙巾抹汗。追問他現在變回單身「筍盤」？他說：「其實我無乜講到啲乜嘢，總之我控制唔到報紙雜誌的標題，但我成日都想講，我哋都仲係朋友，希望大家畀個機會佢（指黃心穎），我覺得都鬧夠，大家反應有少少過敏咗，始終係感情事。（還是很幫她？）都覺得夠，是感情事，每個人都會犯錯，件事無謂鬧得咁過激。（她有無聯絡你？）唔講，再答只會愈來愈問得多，我都無嘢再答。（知否她的去向？）真係無嘢答，其實我都唔可以代表人哋答嘢。」

至於二人是朋友關係還是男女朋友關係？馬明表明沒什麼回答，不明白大家將界線畫得如此細，一定要某一些問題，重申他真的沒什麼可講。提到二人有否見面，馬明說：「你都知佢喺邊，報紙都寫佢去第二度讀書。（不想多講是想幫她盡快回來工作？）唔係幫，覺得件事是大家反應過激，網民有點反應過激，始終是感情事，大家settle咗無事，我都可以同佢繼續係朋友，點解大家反應過激呢？（想畀機會她回來幕前工作？）又唔係，總之大家唔需要啄住佢嚟鬧，件事都過咗咁耐，佢都知錯，之前我第一次回應都講咗，佢仲後生，仲有好多條路要行，大家無謂喺呢件事上周旋，喺度啄住佢。」

馬明再三強調心穎不是殺父仇人，只是大家反應過激，況且事情已過去，不會嬲對方。問他是否再見亦是朋友？他表示：「由始至終我哋都係朋友，唔會因為呢件事有咩影響，大家仲係朋友，所以大家唔需要咁激動，無必要做唔到朋友…每個人都會錯，點解唔可以畀個機會。（ready接受一段新戀情？）我唔答，唔答呢啲，無話ready唔ready。（若果她要求復合？）呢啲假設性問題唔答。（你個傷口已好番？）其實我第一次都答咗，嬲個段時間好短，人誰無過呢。」

相關新聞：【分手收場】馬國明與黃心穎降呢為朋友 不介意日後合作

（即時娛樂）