【《阿斯達》第11集】宋仲基以死相搏 求與張東健聯手 (15:46)

在囚的金玉彬知道張東健不會放棄身分地位而救她。（網上圖片）

飾演高甫潔同父異母妹妹的安惠元，在劇中是內安脫人。（網上圖片）

宋仲基扮演的「大孖」一直希望重建伊格特人的身分與地位，可惜「父親」張東健並不同意。（網上圖片）

由宋仲基、金智媛、張東健與金玉彬合演的韓劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第11集，較上一集6.775%，收視微跌至6.258%。

第11集講述張東健發現信奉「偉大的母親」阿薩辛的秘密組織「白山之心」，疑似得知他是伊格特人的身分，遂下令捉拿「白山之心」長老，從對方口中得悉，始作俑者是宋仲基飾演的「大孖」薩雅。

張東健一怒之下，前往找「大孖」理論，拿刀指嚇「大孖」責怪他泄露其身分秘密。「大孖」接着拿出毒藥，自言已豁出去，要求張東健跟他聯手，因為「大孖」已帶走金智媛，若張東健需要金智媛（阿薩辛直系後人）的話，便要與他聯首，「大孖」目的是要重建伊格特人的身分與地位，雖然張東健始終覺得應隱藏伊格特人的身分，但仍接受了「大孖」的提議。

匿藏於樹屋的金智媛，巧遇醫師之女高甫潔，並得悉「細孖」銀蟾可能未死的消息，繼而發覺自己愈來愈有通靈能力，能預知危險。

至於被賣往井底掘寶石的「細孖」，原本已失去反抗意志，但被患上重病的奴隸激起鬥志，打算與眾人一同逃出井底。

另一邊廂，金玉彬因撒播大祭司阿薩隆不是「偉大的母親」阿薩辛直系後人，被大祭司囚禁起來，要她接受神的審判。金玉彬的父親趙成夏游說她放棄張東健，跟隨阿薩隆，勸稱張東健不會為了救她而放棄聯盟長之位。

其後，趙成夏洞悉張東健想利用金智媛身世，摧毁阿薩隆大祭司在阿斯達的地位，故捉走金智媛，途中遇上張東健的手下，金智媛借亂逃走，碰上帶着妹妹離家的高甫潔。三女一起逃走期間，獲內安脫族人出手相助。

（即時娛樂）