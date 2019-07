韓國女團少女時代成員太妍、Mamamoo、男團EXO、WINNER、SEVENTEEN及AB6IX,昨晚雲集亞洲國際博覽館,為韓國「SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG 2019」演出。

Seventeen內地成員Jun唱中文歌《雪之花》、Winner的姜昇潤及Mamamoo的頌樂,唱出國語歌《不能說的秘密》及《月亮代表我的心》,頌樂還與男團AB6IX的李大輝合唱國語歌《有點甜》。

少女時代成員太妍來港開騷,一口氣唱出《Four Seasons》、《I》及《Blue》,展現她巨肺唱功。EXO壓軸登場,6名成員除了大跳勁舞外,還深情獻唱慢歌《Smile On My Face》及《24/7》,他們不忘大派心心,伯賢更清唱英文歌《I will always love you》冧港迷。

(即時娛樂)