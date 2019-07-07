【男神擇偶條件】唔使樣靚身材正 馬國明：婚後與家人住 (22:40)

馬國明形象乖仔，加上是TVB當紅小生，因而被封「新一代筍盤」及「男神」。馬國明跟黃心穎分手後，再次「放盤」，其實現年45歲的他，至今只拍過4次拖，公開的只有胡定欣及黃心穎。他曾經透露初戀於加拿大讀書時發生，其餘三段感情是加入娛樂圈後發生，但他拒透露第二段情的女主角是誰，只肯說大家是和平分手，當中不涉及第三者及名氣。第三段情是胡定欣，當年大家拍攝劇集《衝上雲霄》而認識，直到合作《舞動奇跡2》才開始熟絡，後來女方搬到他家附近，有時剛巧一起收工便call的士返屋企，彼此才慢慢走在一起，最後大家因性格不合而分手。

第四段情則是黃心穎，心穎於2012年選港姐時，她在台上已直認視馬國明為偶像，並很傾慕對方；2013年，心穎於劇集《On Call 36小時II》客串演出，首次在熒幕上跟馬國明合作；到2016年，兩人於劇集《為食神探》再次合作，當時傳出他們假戲真做。其實，他們已多次被拍下約會的照片，只是一直不肯公開戀情；直到2018年，馬國明出席心穎家人的生日飯局，戀情才正式曝光。之後傳出兩人將會結婚，最後因為「安心事件」，這段戀情正式寫上句號。

至於緋聞，馬國明入行至今鮮有緋聞傳出，其中一個是曾華倩。馬國明承認跟曾華倩很投契、很夾，讚對方是好女仔。至於大家有否拍過拖？馬國明坦言可能被傳媒報道後嚇親，故當時不懂處理。他亦承認過當年想追好友陳敏之，但對方已有男友，加上還是覺得做朋友較好，大家現在是無所不談的好友。

馬國明的舊愛與緋聞女友，均屬不同類型的女孩子，究竟他的擇偶條件是什麼？馬國明是一個重家庭的人，故其中一個擇偶條件都與家人有關。他曾講過很享受跟家人同住，希望婚後繼續跟家人住，他相信會搵到一個接受此想法的另一半。他自言要求不高，不要求靚女、有錢、身材好，最重要是性格夾，因婚姻是一生一世的。

（即時娛樂）