【兄妹情】馬國明唐詩詠一直撻唔著 原因係… (23:19)

「筍盤男神」馬國明靚仔又孝順，「絕世好女友」唐詩詠則靚女又重情。馬明與詩詠於熒幕上多次合作，已培養出十足默契；私底下，兩人感情要好，加上是俊男美女，外形合襯，不少網民想撥大葵扇撮合他們。奈何，馬明與詩詠總是擦不出愛火，難道兩人是「錯的時間遇見對的人」？

唐詩詠於2000年跟余文樂拍攝港台劇《青春@Y2K》撻著，可惜兩人只是短暫情緣。2005年，詩詠與崔建邦傳出緋聞，多年後才承認拍拖，兩人兜兜轉轉9年，多次分手又復合；其間，崔建邦發生涉虐打中巴混血兒鄺敏慧，詩詠公開維護，因而被封「100分好女友」；數年後，崔建邦再次出軌，兩人的感情亦日漸變淡，最後分手收場。

2014年，詩詠與洪永城因拍攝劇集《載得有情人》擦出愛火，兩人不時以情侶檔出席活動；直到2017年5月，兩人宣布正式分手。之後，詩詠被指跟周焯華愛將盧啟邦已秘戀，她不甘被屈有新歡，接受傳媒訪問時激動哭著否認。單身多時的詩詠，早前傳出與有「補習界王力宏」之稱的陳思銘（Samuel）發展姊弟戀，但她沒有承認戀情。

另一邊廂，馬明於2009年跟胡定欣拍攝劇集《衝上雲霄》而認識，直到合作《舞動奇跡2》才開始熟絡，後來女方搬到他家附近，有時剛巧一起收工便call的士返屋企，彼此才慢慢走在一起；2011年，大家因性格不合而分手，再見亦是朋友。2017年，馬明與黃心穎合作拍攝劇集《為食神探》，當時傳出他們假戲真做；直到2018年，馬明出席心穎家人的生日飯局，戀情才正式曝光，但最後因發生「安心事件」令戀情告終。

馬明與詩詠於2009年一起拍攝《鐵馬尋橋》成為好兄妹，有指他一直很喜歡詩詠，可是女方當時正跟崔建邦拍拖；詩詠跟崔建邦分手後，網民希望馬明與詩詠在一起，可是女方卻投入洪永城懷抱，當時經常傳出馬明跟「情敵」洪永城不和，更有報道指兩男在楊怡婚宴上發生「碰杯事件」，之後黃浩然撮合這對「情敵」拍攝「世紀合照」。後來，詠詩跟洪永城甩拖，但馬明已跟黃心穎拍拖。馬明與詩詠在感情上一直未能連線，將來會否有機會進一步發展，還是原地踏步繼續兄妹情，相信只有天知曉了。

（即時娛樂）