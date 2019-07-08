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跟44歲林志穎鬥顏值 50歲翁虹：傳說中不老男神和女神… (14:43)

文章日期：2019年07月08日

現年50歲的翁虹昨日在微博分享她跟44歲林志穎的合照，兩人看上來較實際年齡年輕，翁虹忍不住搞笑留言：「聽說這就是傳說中的不老男神和女神咯！但男神還得管女神叫聲『姐』呢！」

（即時娛樂）

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