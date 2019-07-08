【因拍劇日久生情】藝人戲假情真 由拍檔變夫婦 (17:43)

黃宗澤和胡杏兒因拍劇而燃愛火，可惜最後分手告終，戀情未能開花結果。（資料圖片）

林文龍和郭可盈的戀情起初不被看好，不過二人拍拖9年後，終於拉埋天窗，早前還慶祝結婚15周年。（資料圖片）

蕭正楠在去年台慶頒獎禮宣布已跟黃翠如結婚，二人早前在峇里舉行婚禮。（資料圖片）

陳豪和陳茵媺因拍劇撻著，二人婚後育有兩子一女。（資料圖片）

「熊若水」呂慧儀跟「龔燁」張景淳，被爆因拍攝《愛‧回家之開心速遞》而戲假情真，二人被拍到拍拖睇戲，不過呂慧儀回應傳媒時強調，跟張景淳只是好拍檔，又指目前以工作及囝囝為重，暫不想談兒女私情。

其實，戲假情真在圈中屢見不鮮，不少藝人因拍劇而成為戀人，有部分情侶藝人更共諧連理，有情人終成眷屬呢﹗

鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）在2015年，因拍攝《殭》而譜出「父女戀」，雖然Grace和嘉穎相差22年，但無礙戀情發展，2人去年在峇里結婚，今年2月Grace誕下囝囝鄭承悅，一家三口相當幸福。

蕭正楠和黃翠如因拍攝《師奶MADAM》而燃愛火，最後發展為情侶，並大方公告戀情，去年蕭正楠在台慶頒獎禮上，宣布已跟翠如結婚，早前在峇里補辦婚禮。

林文龍和郭可盈於1995年合作拍劇《萬里長情》結緣，二人日久生情，拍完劇便開始拍拖，起初不被看好，不過二人排除萬難，拍拖9年後便結婚，婚後育有一女林天若，早前兩公婆還慶祝結婚15周年。

陳豪和陳茵媺因拍劇集《心戰》而相戀，「雙陳戀」拍拖兩年便在巴黎結婚，婚後育有兩子一女，一家五口生活幸福美滿。

黃宗澤（Bosco）和胡杏兒因拍攝《我的野蠻奶奶》而撻著，當年二人戲假情真，但就將戀情低調，只承認是「好朋友」關係，直到2011年，杏兒憑《萬凰之王》膺視后，當年她在台上大方感謝Bosco，二人正式公開情侶關係，然而在2012年7月，杏兒和Bosco接受電台訪問時證實分手，又指分手不涉第三者，雙方是和平分手。

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（即時娛樂）