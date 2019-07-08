避談同張景淳有冇「暗角拖手」 呂慧儀：多謝關心我感情狀況 (19:57)

【今日直擊】「熊若水」呂慧儀被爆跟「龔燁」張景淳戲假情真，呂慧儀今日如常回電視城為《愛‧回家之開心速遞》開工，她亦大方接受訪問。被問到是否跟張景淳拍拖？呂慧儀說：「不是拍拖，我和我的老闆（指她的囝囝）拍拖。（被拍到過夜？）沒有過夜，我的生活是《愛‧回家》和湊仔，我覺得《愛‧回家》所有人都是家人，我和景淳是『龔水CP』，受大家喜歡我都好感恩。」

問到二人有沒有發展機會？她說：「現在唔諗住，我沒有時間拍拖，基本上以工作為重。（尷尬？）不會，我諗都好平常，有時傾戲﹑睇戲及食飯，我們經常飯叙。（只得你兩個嘛？）熟絡些嘛，我們兩個的戲分，都是『熊家』及『龔水』，所以經常一齊開工和收工。（之後避忌少出街？）基本上看時間，同埋都沒有太多時間出街，除了工作前前後後時間。」

至於二人被拍到暗角拖手？呂慧儀沒正面回應：「拖咩手呀？（指你們暗角拖手？）我都好多謝大家關心我感情狀況，但現在只專注照顧自己家庭及工作。」

問到拍拖要否過囝囝一關？她說：「當然要啦，他（囝囝）是我老闆嘛。（囝囝滿意你先ok？）當然啦，他（囝囝）是我最重要生命的一部分。（囝囝是否喜歡龔燁？）他喜歡我們每一個演員，喜歡大小姐﹑送水輝﹑細龍生及細龍太。（囝囝有沒有看你和龔燁的戲？）有呀，總之感情狀況不要想太多，我都未諗，大家就諗定先，好為我緊張。」

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（即時娛樂）