【男拍檔捱罵】蘇施黃遭網民鬧爆 霸氣反擊：藐我好過唔理我 (21:18)

【專訪】66歲名嘴蘇施黃（阿蘇）最近為ViuTV主持非一般旅遊節目《厲害了﹗蘇哥兒》，探討日本人民生活文化，今次獲安排男拍檔、居港日男SOKO一同拍攝，阿蘇直言不習慣：「畢竟去日本，要有人翻譯，所以就試一試，SOKO個人好nice，他跟第二個合作無問題，只不過遇著我這個『大魔頭』，我個人好快、好急，鍾意自己話事，好難跟別人合作，我覺得每個人應該要做好功課，預備好自己，如果你轉數慢，不夠勤力，我就即刻扯火。」

談到節目剪輯也強化她的鬧人特色，阿蘇說：「我真是爆粗鬧他，粗口沒有播出來已經好好。其實拍攝時我都會同他講，我在這行41年，這行不容易，要點樣做得好，不同年歲要轉型，不能停在20幾歲白白癡癡﹗」

對於網友不忍SOKO捱鬧，留言反擊阿蘇，阿蘇說：「我沒有回應，鍾意SOKO就鍾意啦﹗我在這行很久，鍾意我就鍾意，不鍾意就不鍾意，我不能要迫大家鍾意，藐我又歡迎，藐我好過不理我，我又不太明，不鍾意又看我節目，又上我facebook，奇怪﹗」

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（即時娛樂）