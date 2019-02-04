【《開心速遞》加長版MV】龔燁送水輝熊樹仁有份唱 細龍太現身片尾彩蛋 (22:32)

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》全新主題曲，主唱者是「一家人」，成員包括「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「熊心如」蘇韻姿、「大小姐」林淑敏、「朱凌凌」吳偉豪、「金城安」周嘉洛、「細龍生」鄭世豪及「高栢菲」湯盈盈；誰是主唱揭盅後，不少網民對「龔燁」張景淳、「熊樹仁」單立文及「送水輝」許家傑冇份唱感失望。經過大家集氣，TVB昨日在See See TVB的facebook上載短片，預告張景淳與單立文會加入唱主題曲，全新主題曲2分鐘加長版MV亦很快有得睇。

加長版MV今晚首播，想不到連環送上驚喜，原來不止張景淳與單立文加入，許家傑亦有份主唱。MV中，看到錄音過程相當愉快，大家面露笑容；還有拍攝劇集opening的花絮，剛傳出緋聞的呂慧儀及張景淳表現甜蜜，周嘉洛扮鬼扮馬，蘇韻姿攬著劉丹睇playback，林淑敏幫許家傑整理髮型，大家的感情儼如一家人。最大的驚喜，是「細龍太雷珍妮」陳偉琪在片尾彩蛋出現，她問「群姐」許思敏為何不見其他人，「群姐」指opening於4小時前已拍完，「細龍太」嬲得問為何連主角都唔等，認真搞笑。

（即時娛樂）