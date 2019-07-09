【開騷不忘環保】個唱冇吹氣棒 Sammi：不要膠下去 (16:11)

鄭秀文（Sammi）演唱會舉行在即，Sammi今日在社交網拍片，除了呼籲大家將送花籃的錢，捐給癌症基金會外，她更響應環保，表示今次個唱不會有吹氣棒，Sammi說：「十三場的演唱會，如果每場每人派發兩枝（支）pong pong stick，(或螢（熒）光棒） 就會製造和永久留下了二十六萬枝（支）廢物，所以，在細意權衡之下，mi和公司選擇了環保為大前題（提） #這是歷史性的開始，為了我們已經被破壞得七七八八的生態環境，值得儘（盡）最大努力，做得幾多得幾多。沒有了我們一向慣常的全場pong pong stick，但我們大家卻為環保作出了努力，#生態環境會為我們所有人的努力和願望改變而微笑喔！

#其實觀眾真摯熱情的掌聲遠勝pongpongstick #大家一起為環保儘（盡）點綿力 #儘（盡）量不要膠下去 #為了環保很徝得希望觀眾支持這決定 #凡事都有第一次 #坐言起行 #其真的很困難在生活範圍或工作上完全沒有用到塑膠所以大家就在可以的範圍之內盡量作出努力吧 #一起愛惜地球。」Sammi還教大家下載一個手機程式，她說：「大家來看 #FOLLOWmi之前，只要在手機免費download 這個 #inEVENT apps，就可以把手機當作螢（熒）光棒用。」 另外，距離開騷還有兩天時間，Sammi坦言期待但又感到害怕，她表示會將戰戰兢兢心情，化作成能量去燃燒。

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（即時娛樂）