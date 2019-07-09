【放榜活動取消】馬國明尊重大會決定：隔空為考生打氣 (18:04)

馬國明原定今晚出席屯門V city舉行的放榜派對，但大會今午突然發特別通告，指「因應場地限制及顧及公眾安全，DSE放榜派對將會取消」，此事令網民議論紛紛。馬明回覆《明報》時表示：「我也是個多小時前，經理人告訴我取消了，我尊重大會決定，因為今晚是為DSE考生打氣，現時改為隔空為他們打氣。（取消了酬勞怎計算？）沒有問過，但聽經理人說與商場是長期合作，大會表示因應安全問題，不應該冒險，亦不想有人受傷。（今晚做什麼？）今晚不用工作，返家和母親看《白色強人》。」

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另外，麥明詩原定今日出席TVB在apm舉行的放榜活動，不過活動最後亦告取消，麥明詩回覆《明報》時表示：「昨天已收到通知今晚不用出席活動，但不清楚原因，打氣可以有好多種，例如透過社交媒體都可以為同學仔打氣。」

馮盈盈表示較早時間收到公司通知，因為放榜活動取消，所以不用出席，盈盈表示不清楚原因，但會尊重公司所有決定，她亦會用自己的方法，鼓勵一班DSE考生，其實不少應屆考生或年輕人，都有問她一些升學意見，她亦會盡力解答。

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（即時娛樂）