【李兆基設靈】黃秋生杜琪峯送別故友 羅家英：基哥好有義氣 (20:23)

【今日直擊】資深藝人李兆基（基哥）上月初因肝癌病逝，終年69歲，今日於鑽石山殯儀館永德堂，以基督教儀式進行安息禮拜。羅家英﹑徐錦江﹑黃秋生﹑杜琪峯﹑劉偉強﹑海俊傑和劉錫賢等，出席安息禮拜。家英哥和徐錦江結伴到來送別好友，家英哥透露徐錦江專程由內地來港，出席基哥的安息禮拜：「他認真唔話得，今午專程由內地來港，明天就走，我都是昨日才由橫店返港。」

家英哥於1994年已認識基哥，指當年王晶簽了徐錦江和他後，找來基哥做他們的經理人：「基哥好照顧我們，他好多嘢講，大條道理，但為人好好，好有義氣。（多久沒見過基哥？）已3、4年，他在醫院，我都沒去探他。」家英哥讚基哥，指基哥由黑社會變回好人，又由吸毒成功戒毒，之後努力工作，對電影有興趣，歌又愈唱愈好。

已有10多年沒見基哥的徐錦江說：「我返了內地工作後就沒見過基哥，跟基哥相處的時間很開心，腦海的記憶都停留在十多年前，都是美好回憶，在我眼中，他是大好人。」

海俊傑於傍晚6時抵達殯儀館，他表示1999年離開無綫後，才認識基哥，兩人在內地合作過一些低成本電影，以前間中會和基哥、陳慎芝一齊吃飯。對於基哥離世，會否感突然？他說：「在電視上見到基哥好瘦，知道他患病，人始終會行到這一步（死亡），他是基督教徒，我會為他祈禱，願天國再見。他以前雖然犯錯，但他勇敢面對，他還以身作則，向年輕人道出毒品的禍害，勸勉年輕人不要碰毒品。」

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（即時娛樂）